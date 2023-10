Journalier·ère opérations - Usine #2023-10 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du Superviseur opérations, le Journalier opérations est responsable de soutenir l’équipe d’opérations, selon les besoins spécifiques et de la propreté et de la sécurité des lieux.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Assurer la propreté et la sécurité des lieux de travail

• Supporter les opérateurs dans leurs tâches, selon les besoins sectoriels : Concassage, broyage, flottation, réactifs, etc.

• Supporter les activités de maintenance

• Supporter les opérateurs lors de démarrage ou arrêt des équipements des différents secteurs

• Tenir des registres d’information sur la production et rédiger des rapports

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toute autre activité que pourrait lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Détenir un DEP en traitement de minerai et/ou combinaisons d’études et d’expérience pertinente

• Posséder 1 année d’expérience pertinente dans le domaine

• Détenir un permis de conduire valide

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit d’équipe

• Autonomie

• Connaissances de base en informatiques

Horaire: 7-7

Date limite pour postuler : 12 octobre 2023

Nombre de poste à pourvoir: 1

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’informations ou pour postuler en ligne : https://can232.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1384