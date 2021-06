JOURNALIER - SCIERIE LANDRIENNE

Journalier

Tu as du cœur au ventre et tu aimes le travail d’équipe? On cherche des gens comme toi pour compléter notre équipe! Voici ce qu’on t’offre; Tout d’abord, un emploi stable, bien rémunéré situé à quinze minutes de la ville de d'Amos. On t’offre également plusieurs horaires qui te permettent de profiter de tes temps libres ainsi que deux semaines de vacances l’été dès l’embauche. Pour finir, on te propose aussi la possibilité de faire des heures supplémentaires sur une base volontaire.

Lieu de travail Scierie Landrienne Ville Landrienne Type d'emploi Temps plein Début des fonctions 2021-06-07 Salaire 26.88$ Horaire 4-3 jour/nuit en alternance ou 3/4 ven, sam, dim jour ou nuit sans alternance

Fonctions

Sous la responsabilité du contremaître de production. Vous ferez fonctionner des machines et de l’équipement de production manufacturière servant à la fabrication, la transformation ou à l’emballage de divers produit issu de la transformation du bois.

Compétences requises

- Avoir une bonne coordination, dextérité manuelle, travaillant et débrouillard,

Expériences requises

- Expérience en usine de production est un atout,

Ce qu’on t’offre

Des milieux de travail stimulants aux usines de Scierie Landrienne, Nordic Kraft à Lebel-sur-Quévillon et Chantiers Chibougamau;

Un environnement profondément humain, motivé par l’innovation, les nouvelles technologies et les nouveaux procédés;

La chance de fabriquer des produits écologiques et pratiques, destinés à des marchés en croissance;

Des milieux de vie accueillants et pourvus de services de qualité à Chibougamau, Landrienne près d’Amos et Lebel-sur-Quévillon;

Une stabilité avec la possibilité de retrouver sa résidence principale à tous les jours après le travail;

Des perspectives de croissance et de long terme ; nous valorisons des ressources renouvelables et notre entreprise ne cesse d’investir, de se développer, de former ses employés et d’embaucher depuis 60 ans;

Des incitatifs fiscaux additionnels à Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon.

En cas de besoins spécifiques, une approche VIP pour l’intégration, la transition, l’horaire et même le déménagement que nous encouragerons pour un candidat qui ne vit pas déjà dans une de nos communautés

Informations supplémentaires

Veuillez noter que le masculin a été utilisé pour alléger le texte. Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

