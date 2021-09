JOURNALIER - WEST FRASER INC. - USINE LA SARRE

Journalier /Journalière

Joignez les rangs d’une équipe qui repousse constamment les limites de la performance et de l’innovation

West Fraser est une entreprise nord-américaine de premier plan spécialisée dans les produits du bois diversifiés. Basée à Quesnel en Colombie-Britannique, West Fraser opère plusieurs installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe, et compte plus de 10 000 employés. West Fraser est une société ouverte canadienne cotée sur les marchés canadien et américain sous le symbole WFG.

West Fraser est à la recherche de journaliers/journalières, pour son usine de La Sarre en Abitibi.

Le journalier/journalière sera principalement affecté à des remplacements de poste de production dans l’usine. La personne sera graduellement formée aux divers postes de production et appelé à obtenir une poste spécifique dans le futur selon les diverses ouvertures temporaires et/ou permanentes. Les tâches varieront selon le poste occupé.

Qualifications requises :

Diplôme d’études secondaires, mais des années de formations académiques manquantes pourront être remplacées par une expérience jugée pertinente

Compétences en lecture, écriture et calcul,

Compétence à utiliser un ordinateur.

Conditions :

Horaire de travail 5 jours de travail- 4 jours de congé suivi de 4 jours de travail - 5 jours de congé. En rotation de jour et de nuit. Horaire de 12 heures par jour.

Salaire de base de 25.79 $ de l’heure avec taux majoré (taux ½) pour le travail le samedi et dimanche et prime de nuit. Salaire annuel moyen environ 60 000 $.

Gamme d’avantages sociaux : assurances collectives complètes dont l’employeur paie les primes à 60 %. Régime de retraite avec contribution de l’employeur de base à 4% pouvant être augmenté jusqu’à 7%. Programme de vacances et de congés fériés.

L’employeur paie les habits de travail (4 items par année)

Programme d’actionnariat avec contribution de l’employeur de 15 %.

Les personnes intéressées par ce défi peuvent soumettre leur candidature dès maintenant :

West Fraser. – usine de La Sarre

210, 9e Avenue Est,

La Sarre (Québec) J9Z 2X5

Courriel : rhlasarre@westfraser.com

Nous remercions tous les candidats ; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.