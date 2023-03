Livreur / commis de cour - Drolet et fils - Val d'Or

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique et proactive pour prendre part à l'équipe de la cour. Tu aimes le travail d'équipe et t as le sens des responsabilités.

Pourquoi venir travailler avec nous?

Parce que ici la gang est géniale

Parce que les employeurs ici ne sont pas des ti-boss, mais des leaders qui vont travailler avec vous

Parce que l'emploi est intéressant

Parce que les conditions de travail sont bonnes et que vous pourrez être fier de vos accomplissements.

Parce qu'ici, votre apport sera reconnu et valorisé

Ce que nous offrons:

TEMPS PLEIN

35 à 40 heures par semaine

Horaire du mardi au samedi (horaire du samedi de 9h à 16h)

Salaire à discuter selon expérience

PERMIS DE CONDUIRE CLASSE 5 OBLIGATOIRE

Pour postuler:

Présentez-vous au 97 boul Lamaque à Val-d'Or ou contactez Michelle au 819-354-9296 ou au 819-825-7470 mdesjardins@jdroletetfils.com