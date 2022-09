Mécanicien(enne) de machinerie mobile - Éco-services TGL - Rouyn-Noranda

OFFRE #001085

TGL Services Industriels - Placement de personnel est présentement à la recherche de mécaniciens·ennes de machinerie mobile pour une entreprise minière de Rouyn-Noranda

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

-Réparer, régler et entretenir l’équipement mobile sur terre et sous terre

-Déterminer la nature des défauts et des défaillances et en apporter les solutions

-Faire l’entretien préventif

-Effectuer les travaux d’entretien courant

-Travailler de façon sécuritaire

-Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES

-Détenir un DEP en mécanique d’engins de chantier ou autre formation pertinente

-Modules miniers (obligatoire)

-Permis d’explosifs

-Sens de l’initiative

-Bon esprit d’équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL

-Horaire de travail 5-4-5-5-4-5

-Salaire entre 50 $ et 60 $ l’heure selon expérience

-Assurance collective après 1 mois

Date d’entrée en fonction : dès que possible

Faites parvenir votre candidature au www.servicestgl.com section chercheur d’emploi -> emplois disponibles !