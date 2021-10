MÉCANICIEN MACHINERIES LOURDES - DUMCO

MÉCANICIEN MACHINERIES LOURDES ET CAMIONS LOURDS

Location Dumco 9222-0201 Québec inc. recherche présentement un mécanicien de machineries lourdes et camions lourds pour le secteur de Malartic et Preissac.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :

Vous devrez être en mesure de faire l'inspection, l'entretien et la mécanique de la machinerie tel que, chargeur sur roues, niveleuse, excavatrice, camion 10 et 12 roues, chasse-neige, camion léger et tous autre équipements

APTITUDES RECHERCHÉES :

Nous recherchons des candidats qui souhaitent détenir une expérience de travail dans un environnement multiculturel;

Détenir une forte capacité à communiquer;

Doit respecter les règles de santé et sécurité au travail;

Bonne forme physique, dynamique, ponctuel, assidu, autonome et polyvalent;

EXIGENCES DU POSTE

Doit détenir un DEP en mécanique de machinerie lourde ou expérience pertinente reliée à l'emploi;

Détenir un permis de conduire valide;

Posséder un permis d'explosir ou être en mesure de l'obtenir;

Formation ASP construction (un atout);

CONDITIONS DIVERSES

Horaire de travail d'environ 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Possibilité de faire du temps supplémentaire.

Nous offrons des salaires et des avantages sociaux compétitifs.

Vous désirez faire partie d'une belle équipe? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l'adresse courriel : rh@locationdumco.com