Mécanicien(ne) mobile #2023-49 - Eldoraro Gold Québec - Val d'Or

Mécanicien(ne) mobile #2023-49

Lamaque, 1000, Voie de Service Goldex-Manitou, C.P. 391, Val-d'Or, Québec, Canada

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du superviseur entretien mécanique, le mécanicien mobile de classe 2 est responsable d’effectuer les entretiens préventifs et les réparations des équipements mobiles souterrains.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

•Réparer les équipements mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques

•Faire la vérification et l’inspection préalables des lieux de travail

•Faire la vérification, l’inspection et l’entretien quotidiens des équipements utilisés

•Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

•Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

•Toutes autres activités que pourraient lui confier son superviseur.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

•Détenir un D.E.P. en mécanique d’engin de chantier et/ou en mécanique d’équipement lourds, et/ou D.E.C. en maintenance industrielle et/ou autres programmes pertinents à l’emploi

•Posséder plus de 3 années d’expérience dans sa classe de métier d'expérience dans des fonctions similaires, en milieu minier

•Posséder les Modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la formation F.M.T.M

•Être prêt à suivre des formations

•Être capable de travailler en équipe

•Avoir une habileté en informatique.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

•Esprit d’analyse

•Responsable sur les plans santé et sécurité

•Amélioration continue

•Facilité à s’adapter

•Bonnes habiletés de communication

•Esprit de collaboration

•Rigueur

•Bonne organisation de travail.

Horaire: 7-7 (jour/nuit)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Volet sst :

•Travail en position assise et debout

•Postures contraignantes à certaines occasions (dos penché, en torsion, accroupi, à genoux, travail à bout de bras)

•Possible exposition à des gaz/ poussière en faible concentration

•Soulèvement et transport de charge

•Environnement bruyant et humide à certaines occasions

•Possible exposition à des températures extrêmes (chaleur/froid)

Nombre de poste à pourvoir: 3

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou pour postuler : https://can231.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1804