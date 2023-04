Mécanicien - Poirier Chrysler - Rouyn-Noranda

Es-tu la personne chanceuse qui pourra se joindre à l'équipe

de Poirier Chrysler de Rouyn-Noranda ?

Poirier Chrysler recherche un mécanicien d'expérience.

Tu es tanné d'être partie travailler 1 semaine, 1 mois loin de la maison?

Tu as envie d'être chez vous à tous les soirs?



Profite de plusieurs avantages; horaire de jour, salaire et avantages compétitifs, avancement et plus encore!

Viens travailler avec une ÉQUIPE INCROYABLE, dynamique et chaleureuse!



Viens nous rencontrer en concession ou ENVOIE TON C.V. À

PPOIRIER@POIRIERCHRYSLER.COM