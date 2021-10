MÉCANICIENS MACHINERIES FIXES ET MOBILES - ASDR

MÉCANICIENS MACHINERIES FIXES ET MOBILES

Centre d’expertises minières et forestières qui oeuvre tant au Canada qu’à l’International, ASDR est une entreprise offrant une large gamme de services complémentaires se regroupant en pôles d’excellence : Services corporatifs, Gestion de projets, Ingénierie, Fabrication, Services industriels et Traitement des eaux, en plus d’opérer ses propres bureaux au Maroc et au Pérou.

Inspirés par des valeurs de solidarité et de respect, nous offrons à nos employés un milieu de travail convivial et stimulant.



DESCRIPTION DU POSTE

À titre de mécanicien machineries fixes et mobiles chez ASDR, vous serez au coeur des activités que ce soit pour des postes permanents, temporaires à temps plein ou à temps partiel, pour travailler en chantier ou pour des arrêts planifiés, nous avons besoin de toi.



PRINCIPALES TÂCHES

• Effectuer l'entretien et la réparation mécanique, hydraulique et électrique des équipements;

• Diagnostiquer tous genres de problèmes et d'effectuer les travaux nécessaires;

• Toutes autres tâches connexes.

1. PROFIL DE COMPÉTENCES DE L’EMPLOI A. CONNAISSANCES (Savoirs)

• Maintenir les normes et les pratiques du métier.



B. HABILETÉS (Savoir-faire)

• Maintenir des relations de bonne entente avec les clients ou toute autre personne aux affaires de l’entreprise.



C. ATTITUDES ET APTITUDES (Savoir-être) Attitudes Aptitudes

• Discipliné, réfléchis, rigoureux, respectueux des normes, méthodes et procédures;

• Sens éthique élevé;

• Honnêteté, intégrité, crédibilité, collaboration.

• Communication;

• Autonomie;

• Sens des responsabilités;

• Travail d’équipe;

• Débrouillardise.



2. EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Diplôme d’études professionnelles en mécanique industrielle ou toute autre formation ou expérience jugée équivalente;

• Posséder de l’expérience dans un poste similaire constitue un atout. 3. CONDITIONS DE TRAVAIL (poste permanent)

• Poste permanent;

• 40 heures / semaine;

• Salaire à déterminer selon les qualifications;

• Admissible à l’assurance et REER collectif;

• Programme d’aide aux employés et club social;

• Entrée en fonction – Immédiatement.

ASDR souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à rh@asdr.ca.

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste.

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.