MÉCANIEN D'ENTRETIEN - BORALEX

MÉCANICIEN d’entretien

VOTRE PROFIL

Tu es reconnu pour ta rigueur, ton efficacité et ton expérience pratique, travailler plusieurs mandats de front te stimule, tu es doué et tu as le désir de travailler au sein d’une entreprise forte de ses valeurs humaines et de son rôle de précurseur québécois dans le domaine des énergies renouvelables.

VOS COMPÉTENCES

Être diplômé d’études professionnelles (DEP) en mécanique industrielle ou expérience pertinente jugée équivalente – Une combinaison formation / expérience professionnelle pertinente sera considérée ;

Réussite au test de compétence ;

Aptitude au travail d’équipe ;

Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, d’organisation ainsi que de débrouillardise;

Bonne condition physique.

VOTRE DÉFI

Sous la supervision du superviseur de la maintenance, le candidat aura comme principales responsabilités d’effectuer l’installation, l’entretien et la réparation des différents systèmes mécaniques ainsi que des équipements mobiles de la centrale.

De plus, il devra accomplir toutes autres tâches connexes permettant de répondre aux objectifs de production et d’entretien de la centrale et ce de façon sécuritaire.

HORAIRE

Selon la convention collective – 5-4, 5-5, 4-5 à raison de 11 heures par jour.

TAUX

Selon la convention collective

CHEZ BORALEX ON VOUS OFFRE

De participer à la croissance d’une entreprise qui est activement impliquée dans la transition énergétique ;

D’ajouter ton talent à une équipe de travail agile et dynamique;

De t’offrir un salaire concurrentiel;

De te fournir des vêtements de travail;

De planifier tes vieux jours avec un régime de retraite que Boralex bonifie ;

De te donner la flexibilité d’un régime d’assurance collective qui tient compte de tes besoins personnels.

Pour information: 819-824-1520 Sophie Gilbert ou par courriel au sophie.gilbert@boralex.com