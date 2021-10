OPÉRATEUR (TRICE) DE PRODUCTION - MÉCANICAD

OPÉRATEUR (TRICE) DE PRODUCTION

Travailler par plaisir, te mettre en valeur et t’accomplir, ça te parle ? Viens-nous voir !

Ce qu’on t’offre ? Un salaire à l’embauche de 25.00$ de l’heure, soit 52 000$ par année, en plus d’un bonus d’évaluation annuel. Un travail à l’intérieur 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Des assurances collectives incluant l’invalidité courte et longue durée, en plus de protections dentaires et visuelles. La possibilité de cotiser à un régime de retraite et l’accès à un programme d’aide aux employés (PAE).

Tout ça, en devenant Opérateur (trice) de production chez Mécanicad, une entreprise innovante qui mise sur le bonheur menant au succès et à la croissance.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

Respecter les pratiques de santé et sécurité au travail et participer à l’évaluation des risques ;

Lire et interpréter des plans ou des dessins techniques afin de bien exécuter le travail ;

Développer sa polyvalence à l’interne et opérer différents postes de travail : Table de découpe CNC, fusion, assemblage, extrusion, cellule robotisée, réception et expédition ;

Couper, assembler, monter et fixer les pièces des différents produits ;

Assurer la qualité des pièces et la conformité esthétique de l'assemblage ;

Garder à l’ordre et nettoyer son poste de travail ;

Toutes autres tâches connexes relatives à l’emploi.

PROFIL ET COMPÉTENCES

Aucune expérience requise, formation donnée sur place ;

Bonne condition physique, apte à soulever une charge considérable ;

Apte à travailler manuellement et être autonome ;

Attitude positive, débrouillard, ponctuel et assidu ;

Avoir le souci du détail ;

Expérience en manufacture, avec une machine de découpe (CNC) ou en machinage est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire horaire débutant à 25$ – 52 000$ par année ;

Poste permanent à temps complet, 40h par semaine du lundi au jeudi ;

Vacances en saison lors de la fermeture de la manufacture – sans restriction d’ancienneté ;

Assurances collectives complètes incluant l’invalidité courte et longue durée, les protections dentaires et visuelles ;

Programme d’aide aux employés (PAE).

Ça t’intéresse, tu es curieux d’en savoir plus ? Contacte-moi !

Stéphanie Gélinas, Directrice des Ressources Humaines et Comptabilité au sgelinas@mecanicad.ca ou 819-797-2009 poste109

115, rue Jacques-Bibeau, Rouyn-Noranda

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.