OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR A - VILLE DE ROUYN-NORANDA

OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR A

ROUYN-NORANDA EN SURVOL

Capitale régionale d’une des régions les plus jeunes du Québec, un des principaux centres urbains au nord de Montréal, 18e ville en importance au Québec, Rouyn-Noranda est une ville de contrastes et de paradoxes, à la fois rurale et urbaine. Sa population de 43 182 habitants (janvier 2021) est dispersée sur un territoire de 6 484 km². Ses vocations commerciales, industrielles et d’enseignement supérieur côtoient une importante richesse culturelle, en plus d’être un pôle majeur de recherche.

VOTRE RÔLE

Effectuer des travaux comportant diverses tâches liées à l’entretien des infrastructures de ville :

Conduire et opérer des véhicules ou appareils motorisés, principalement la chargeuse, la rétrocaveuse et la niveleuse, mais aussi des véhicules tels que pelle excavatrice, balai de rue, profileuse d'asphalte, souffleuse, bélier mécanique, etc.;

S'assurer du bon état de son véhicule, effectuer les vérifications de sécurité selon les normes en vigueur, et rapporter toute défectuosité à son supérieur;

Selon les besoins du service, effectuer des tâches de journalier;

En période estivale : affectation à des travaux de voirie;

En période hivernale : affectation aux opérations de déneigement.

EXIGENCES DU POSTE

Détenir un diplôme d’études secondaires. Toutefois, l’employeur pourra considérer une combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente;

Détenir un permis de conduire valide, classe 3;

Maîtriser et opérer de façon sécuritaire, entre autres, les véhicules suivants : chargeuse, rétrocaveuse et niveleuse;

Posséder un minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans la conduite de véhicules de classe A;

Connaître les règles de base de la signalisation routière relativement aux chantiers de construction;

Détenir la carte d’attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP).

PROFIL

Posséder une bonne connaissance de l’entretien général d’un véhicule lourd, de son mécanisme, de sa capacité et des limites;

Posséder un bon dossier de conduite;

Appliquer les règles et les normes sur la santé et la sécurité au travail concernant l’utilisation du véhicule et promouvoir des comportements sécuritaires;

Démontrer une attitude positive lors de l’exécution de diverses affectations;

Démontrer de l’initiative et un bon esprit d’équipe dans l’exécution de divers travaux;

Agir de façon sécuritaire dans l’exécution de son travail;

Posséder des aptitudes au travail d’équipe (entraide et respect).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Cet emploi est régi par la convention collective du SCFP, section locale 348, et les conditions de travail y sont établies selon cette convention collective.

La semaine de travail est de 40 heures.

Le taux horaire à l’embauche varie de 27,11 $ à 31,89 $, selon l’expérience du postulant.

La date d’entrée en fonction est prévue vers le 13 septembre ou selon la disponibilité du candidat retenu.

AVANTAGES DE RÉSIDER À ROUYN-NORANDA

La possibilité de vous établir à seulement quelques minutes de votre emploi est un atout important. Étant la capitale administrative, Rouyn-Noranda est dotée de services sociaux, d’institutions d’enseignement universitaire et collégial, d’un centre de formation professionnelle et d’un aéroport;

La Ville de Rouyn-Noranda se démarque par sa vie culturelle animée et ses évènements très reconnus soient : le Festival du cinéma international, le Festival de musique émergente, Osisko en lumière, etc.;

De plus, on y retrouve quelques compagnies de théâtre et une superbe salle de spectacles pour présenter des évènements d’envergure pour tous les goûts;

Pour les adeptes de la nature et du sport, un vaste territoire et beaucoup d'équipements sportifs sont à votre disposition pour pratiquer vos sports favoris.



Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe et à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné de vos attestations d'études, au plus tard le 9 novembre 2021, à :

Concours 2021-57 | Opératrice ou opérateur A

Comité de sélection

Ville de Rouyn-Noranda, C.P. 220

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

Télécopieur : 819 797-7120 | Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler.

Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées en entrevue.

www.rouyn-noranda.ca