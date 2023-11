Paie maître·sse #2023-71 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Paie maître·sse #2023-71

Régional, 1075, 3e Avenue Est, Val-d'Or, Québec,

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du contrôleur senior, la paie maître est responsable de tout le processus touchant la paye et support au département finances.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Traiter et vérifier les feuilles de temps de tout le personnel

• Enregistrer les données dans le système de paie

• Imprimer et vérifier les rapports périodiques de paie

• Participer activement à l’analyse et l’implantation d’un système intégré de paie

• Vérifier et approuver le traitement de la paie

• S’assurer que les politiques touchant la rémunération des employés sont bien appliquées sur la paie

• Faire les remises des cotisations au régime de retraite, régime d’achat d’action, comité social etc.

• Préparer et réviser les T4/relevés 1 et sommaires de fin d’année

• Faire les calculs d’avantages imposables en cours d’année et les ajustements en fin d’année

• Faire le suivi régulier des vacances, congés fériés, congés mobiles et banques d’heures accumulées des employés

• Préparer divers rapports d’analyse à la demande de son superviseur

• Préparer l’écriture comptable reliée au paiement de la paie

• Travailler de concert avec le département des ressources humaines en lien avec les principes de paie et les politiques internes

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Assurer le respect des exigences de contrôle interne de la loi Sarbanes Oxley (SOX) pour le département de la paye.

• Toutes autres tâches connexes que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• D.E.C en Techniques administratives avec expérience pertinente

• De 3 à 5 années d'expérience pertinente

• Avoir bonne connaissance des règles et impacts fiscaux des particuliers

• Être familier avec les logiciels Word, Excel, PowerPoint

• Bonne connaissance de la langue anglaise

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Bonne gestion du stress

• Esprit d’analyse

• Respect des échéanciers

• Bonnes habiletés de communication

• Rigueur et bonne organisation de travail



Nombre de poste à pourvoir: 1

Date limite pour postuler: 09 novembre 2023

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou pour postuler en ligne : https://can232.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/2273