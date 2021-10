PERSONNEL D'OPÉRATION - FONDERIE HORNE

PERSONNEL D'OPÉRATION

Liste de rappel (20 postes)

Relevant du superviseur d’opération, vous aurez à effectuer des remplacements sur différents postes reliés aux opérations dans différents secteurs de l’usine et sur différent types d’horaires (quarts de travail rotatifs de douze heures (jour, nuit et fin de semaine). Vous conserverez le statut d’emploi « liste de rappel » jusqu’à ce que vous obteniez un poste par le processus d’affichage lié au mouvement de main-d’oeuvre interne, conformément à la convention collective. Entre temps, vous devrez être apte à occuper plusieurs postes pour combler les besoins de main-d’oeuvre hebdomadaires.



PROFIL RECHERCHÉ

La ou le candidat idéal devra détenir un diplôme d’études

secondaires ou l’équivalence (DES), d’études professionnelles

(DEP), d’études collégiales (DEC), ou une attestation

d’études collégiales (AEC) dans un domaine pertinent.

Une expérience en industrie et des aptitudes à la conduite

d’un équipement mobile est un atout. La personne doit

posséder un permis de conduire valide.



LES COMPÉTENCES PERSONNELLES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

• Souci constant de la santé et sécurité au travail

• Sens des responsabilités

• Facilité pour le travail d’équipe

• Facilité d’adaptation

• Habilité à conduire un équipement mobile lourd

VOUS CORRESPONDEZ À CE PROFIL ?

Veuillez déposer votre candidature à l’adresse : www.fonderiehorne.ca (section « Carrière »)

Date limite pour postuler : ne se ferme jamais