Pharmacien(ne) - Jean Coutu - Val d'Or

Sous la responsabilité du pharmacien-propriétaire ou du pharmacien-chef, le pharmacien répond aux besoins des patients en offrant des soins et des services pharmaceutiques de qualité et sécuritaires, et ce, en optimisant l’usage des médicaments ainsi que la thérapie médicamenteuse. De plus, il doit superviser et organiser le travail de l’équipe technique, la distribution des médicaments et le suivi des procédures et des normes en respectant les standards de pratique.

PRINCIPALES TÂCHES DE L’EMPLOI



Service à la clientèle

▪ Offre un service courtois et respectueux en appliquant les normes de service à la clientèle et les principes de la « Clientitude » ;

▪ Répond aux demandes des patients ;

▪ Assure la confidentialité des échanges avec les patients en tout temps en utilisant les espaces aménagés à cet effet (bureau du pharmacien, aire de confidentialité, etc.) ;

▪ Répond et règle les plaintes des patients et transmet les situations problématiques au pharmacien-chef ou au pharmacien propriétaire ;

▪ Participe à la notification des incidents et accidents ;

▪ Renseigne les clients sur la signification du Code Médicament ;

▪ Fournis des directives aux clients concernant certains produits et dispositifs (ex. : tensiomètre) ;

▪ Promeut les services aux patients par le biais des programmes de marketing santé ;

▪ Contribue à rendre responsable et autonome le patient ;

▪ S’assure que le personnel technique répond de façon appropriée aux questions et aux demandes des patients en fonction des limites de leur fonction (Loi sur la pharmacie), de la confidentialité des informations divulguées et en respectant les normes de service à la clientèle ;

Activités professionnelles et traitement des ordonnances

Activités professionnelles :

▪ Respecte et applique la loi sur la pharmacie, le code de déontologie et les conditions et modalités de vente des médicaments ;

▪ S’assure de maintenir ses connaissances professionnelles à jour et respecte le minimum d’UFC exigée par leur ordre professionnel en suivant des formations qui répondent à ses besoins et à ceux propres à sa clientèle ;

▪ Consulte les sources documentaires les plus fiables et appropriées en fonction des besoins particuliers ;

▪ Lorsque les conditions le permettent, agit en tant que maître de stage et/ou de clinicien associé auprès des étudiants en pharmacie ;

▪ Collabore efficacement avec les autres membres de la profession et les autres professionnels de la santé pour assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins dispensés aux patients (transfert, envoi de profil, infirmières en résidence, etc.) ;

▪ Obtient un consentement libre et éclairé de la part des patients concernant la divulgation de leurs renseignements confidentiels à de tierces personnes (autres professionnels de la santé, préparation d’un produit à l’externe, etc.) ;

▪ Transmet ses connaissances et participe au développement de compétences de l’équipe du laboratoire (étudiants en pharmacie, autre pharmacien, personnel technique, etc.) ;

▪ Documente ses actes professionnels exécutés afin d’en assumer la responsabilité professionnelle ;

▪ Veille à une gestion sécuritaire des médicaments et des matières dangereuses par le patient (ex. : pilulier, vial non sécuritaire, etc.) ;

▪ Effectue le suivi auprès des patients et des employés concernés lors d’évènements (incidents / accidents / erreurs) liés aux médicaments ;



Surveillance de la thérapie médicamenteuse :

▪ S’assure d’une collecte de données complète afin de recueillir les renseignements lui permettant d’évaluer les besoins du patient, de tenir à jour son dossier et de prendre une décision éclairée afin d’optimiser la thérapie médicamenteuse du patient ;

▪ Effectue l’entrée de données à l’ordinateur lorsque la situation le nécessite ;

▪ Exécute le conditionnement des produits lorsque la situation le nécessite ;

▪ Évalue les ordonnances et s’assure qu’elles sont complètes et authentiques (ordonnances écrites, verbales, transférées, etc.) ;

▪ Utilise une démarche structurée et systématique lors de l’évaluation d’une nouvelle ordonnance ou d’un renouvellement en considérant les besoins du patient, les données recueillies et le dossier du patient ;

▪ Effectue une ou plusieurs interventions selon la situation ou le problème détecté en fonction de son jugement professionnel (consultation pharmaceutique, opinion, refus, etc.) ;

▪ Effectue une surveillance de la thérapie médicamenteuse du patient (efficacité, innocuité et adhésion au traitement)

▪ Consigne tous les renseignements essentiels et pertinents, ses interventions ainsi que ses notes de suivi au dossier du patient dans une note clinique ou tout autre outil de communication approprié (ex. : agenda RxPro) ;

▪ Effectue la vérification contenant-contenu des médicaments ;

▪ Fournit au patient toute l’information et la documentation nécessaire à sa thérapie (médicamenteuse, MVL ou produits de santé naturelle) et répond à ses questions (conseil d’usage, enseignement, etc.) en utilisant un langage adéquat et en validant la compréhension de l’information ;

▪ S’assure que les préparations magistrales (stériles et/ou non stériles) sont exécutées conformément aux normes établies ;

▪ S’assure que l’emballage et l’étiquetage des médicaments sont conformes aux normes et aux règlements en vigueur (date limite d’utilisation, avertissement, étiquetage précompté, etc.) ;

▪ S’assure du respect de la procédure de livraison établie ;

▪ S’assure que la préparation des piluliers a été faite conformément aux normes établies ;

Gestion du personnel du laboratoire

▪ En l’absence du pharmacien-chef ou du technicien-chef, coordonne les tâches de l’équipe technique (attribution des postes pour la journée, commande et inventaire, caisse, pauses, tâches, etc.) et s’assure que l’organisation du travail et des ressources disponibles supporte une distribution efficace et sécuritaire des médicaments ;

▪ Participe à l’accueil et à la formation des nouveaux employés ;

▪ Participe, au besoin, aux appréciations de rendement des techniciens de laboratoire en collaboration avec le pharmacien-chef et/ou le technicien-chef ;

▪ Encourage et motive régulièrement les techniciens de laboratoire ;

▪ Supervise les techniciens de laboratoire dans l’entretien des aires de travail et du matériel utilisé (compte-pilule pour médicaments dangereux, coin magistral, etc.) ;

▪ Insiste auprès des employés sur l’importance de l’ordre et de la propreté ;

▪ Contribue positivement à la dynamique de collaboration au sein de l’équipe du laboratoire afin de favoriser le bon fonctionnement des opérations ;

▪ Répond aux questions et transmet ses connaissances à l’équipe technique ;

▪ Participe, au besoin, à l’élaboration des règles de fonctionnements internes et des procédures ;

▪ Évalue la capacité d’un délégataire, dans son quart de travail, d’effectuer la vérification contenant contenu lorsqu’une procédure pour cette tâche est établie dans son milieu ;



Prévention des pertes

▪ Par un service attentionné, s’assure de dissuader les clients mal intentionnés qui circulent dans son service ;

▪ Supervise et encourage les employés du laboratoire dans la prévention des pertes (vols, fausse monnaie, etc.) ;

▪ Autorise les remboursements relatifs au laboratoire ;

▪ Veille à ce que les médicaments soient entreposés et transportés dans des conditions qui assurent leur stabilité et leur intégrité (chaîne de froid) ;

▪ Applique la procédure établie sur la gestion des substances désignées afin d’éviter les pertes et les vols de ces substances ;



Gestion de la commande et de l’inventaire

▪ Supervise et participe au suivi des commandes selon la procédure établie (en l’absence du pharmacien-chef et/ou technicien-chef) ;

▪ S’assure que les produits périmés soient retirés, détruits ou réutilisés selon la procédure établie et en respectant les normes légales et professionnelles en vigueur ;

▪ S’assure que l’inventaire répond aux besoins de sa clientèle ;

▪ S’assure que toutes les mesures sont prises pour trouver un produit non tenu ou à court dans l’inventaire, mais nécessaire à un patient (appels dans d’autres fournisseurs, pharmacies, hôpitaux, etc.) ;

▪ Confirme et signe la réception des commandes des substances désignées reçues à la pharmacie ;

▪ S’assure que la compilation des factures dans le registre des achats des substances désignées est faite en respect des lois et règlements en vigueur ;

Santé et sécurité au travail

▪ Effectue son travail en conformité avec toutes les normes de sécurité en vigueur dans la PJC ;

▪ Maintien son poste de travail propre et exempt de risques reconnus ;

▪ S’assure que les employés au laboratoire respectent la procédure établie sur la gestion des produits dangereux ;



Divers

▪ Le pharmacien s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont confiées par son supérieur.

