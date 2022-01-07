iHeartRadio
Choisissez votre station
-25°C
Instagram
61212
Sms*

PLUSIEURS POSTE À COMBLER - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA

Centre de services scolaire Harricana

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES T’INTÉRESSE ET TU AIMERAIS FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LEUR APPRENTISSAGE?  LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA EST ACTIVEMENT À LA RECHERCHE DE TECHNICIENNES-TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET D’ÉDUCATRICE-ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE!  NOUS AVONS AUSSI DES BESOINS À COMBLER EN ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS ET DE LA MUSIQUE AU PRIMAIRE ET EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET EN MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE!   PARTICIPE À FORMER ET INSPIRER LES CITOYENS DE DEMAIN! 

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE À RECRUTEMENT@CSHARRICANA.QC.CA

Nouvelles