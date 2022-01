PLUSIEURS POSTE À COMBLER - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES T’INTÉRESSE ET TU AIMERAIS FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LEUR APPRENTISSAGE? LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA EST ACTIVEMENT À LA RECHERCHE DE TECHNICIENNES-TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET D’ÉDUCATRICE-ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE! NOUS AVONS AUSSI DES BESOINS À COMBLER EN ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS ET DE LA MUSIQUE AU PRIMAIRE ET EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET EN MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE! PARTICIPE À FORMER ET INSPIRER LES CITOYENS DE DEMAIN!

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE À RECRUTEMENT@CSHARRICANA.QC.CA