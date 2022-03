Plusieurs poste à combler - Rôtisseries St-Hubert Rouyn-Noranda

Norauto Nissan est à la recherche d'un conseiller technique, la personne recherchée devra Se présenter de manière professionnelle. Être responsable des demandes téléphoniques concernant les rendez-vous et le travail en cours. Et aura à accomplir des tâches comme: Accueillir les clients chaleureusement dès leur arrivée et obtenir de l'information au sujet de leur voiture. Expliquer la nature des travaux exécutés et tous les coûts aux clients. Conseiller les clients.