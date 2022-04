Tu as de l’entregent et tu aimes travailler au public? Viens faire « LE PLEIN D’ÉNERGIE » et te faire du fun en travaillant avec la famille Alcasyna! VOICI QUELQUES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS À ROUYN-NORANDA!

On recherche des équipiers pour des postes temps plein et temps partiel dans nos établissements petro-canada de rouyn ! ON ATTEND TA CANDIDATURE POUR JOINDRE LA PLUS BELLE GANG EN RÉGION! APPLIQUE AU EMPLOIS@ALCASYNA.QC.CA !