iHeartRadio
Choisissez votre station
20°C
Instagram
61212
Sms*

Plusieurs postes à combler - Méga Centre Kubota - Val d'Or

Mega Centre Kubota 2017

TU AIMES FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL?
TU RÊVES DE TRAVAILLER AVEC DES GENS PASSIONNÉS, À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS?
JOINS L’ÉQUIPE DE MÉGA CENTRE KUBOTA ET OFFRE-TOI LA PAIX D’ESPRIT GRÂCE À NOS NOMBREUX AVANTAGES CORPORATIFS.
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES À COMBLER TEL QUE :

  • COMMIS AU PIÈCE
  • AGENTE DE BUREAU
  • PEINTURE INDUSTRIEL

TU DÉSIRES AUSSI AVANCER DANS TA CARRIÈRE ET TE DÉMARQUER? PAS DE PROBLÈME, NOUS AVONS UN PROGRAMME DE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL!
REND-TOI SUR NOTRE PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/kubotavaldor AFIN DE CONNAÎTRE LES POSTES DISPONIBLES.
NOUS AVONS UNE PLACE DE CHOIX POUR TOI DANS NOTRE ÉQUIPE!

2

Nouvelles