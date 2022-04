Plusieurs postes - Canadian Tire Rouyn-Noranda

Tu aimerais obtenir un travail stimulant qui te permet de poursuivre tes études ou tu es retraité et cherches à faire quelques jours semaines. Tu vises plus une carrière à long terme dans une entreprise reconnue partout au pays? Nous sommes là pour vous! Canadian Tire embauche. Nous avons plusieurs postes à temps plein et temps partiels à combler dans différents départements.Nous vous offrons un salaire compétitif selon expérience, des horaires flexibles et une équipe très dynamique.

Saisis l’opportunité et viens nous porter ton cv au Canadian Tire de Rouyn-Noranda! tu peux aussi l’envoyer au simon@gestionsblanchard.ca

*En télétravail, me joindre sur cellulaire au 819-763-1879