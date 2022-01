Plusieurs postes de disponible- Pétroles Alcasyna Val d'Or

TU AS DE L’EXPÉRIENCE EN RESTAURATION ET ÇA NE TE TENTE PAS DE TE TOURNER LES POUCES DANS TON APPART? ON CHERCHE DES PROS DU SOURIRE ET DES SPÉCIALISTES DU BURGER CHEZ A & W DE VAL-D’OR! TU N'ES PAS ENCORE UN VIRTUOSE DE LA CAISSE OU UN SAMOURAÏ DE LA SPATULE? PAS DE PROBLÈME, ON OFFRE LA FORMATION COMPLÈTE! IL Y A PLUSIEURS AVANTAGES À JOINDRE LA FAMILLE ALCASYNA COMME UN SALAIRE COMPÉTITIF, PRIMES, AUGMENTATION SELON LE RENDEMENT ET BIEN DU FUN EN TRAVAILLANT! VIENS NOUS PORTER TON C.V. OU ENVOI-LE AU EMPLOIS@ALCASYNA.QC.CA PLUS DE DÉTAILS SUR LE RADIOENERGIE.CA SECTION EMPLOI!