Plusieurs postes disponibles - Groupe Promec - Rouyn-Noranda

Tu as besoin de changer ta routine, tu veux travailler avec une équipe expérimentée qui aime leur métier et tu veux de long week-end chaque semaine ?



Que tu sois Soudeur CWB ou Mécanicien Industriel, nous avons le job qu’il te faut !

➢ 4 jours de 10 heures, du lundi au jeudi

➢ Tu aimerais avoir un certificat d’apprentissage CCQ ? Nous t’appuierons dans le processus de l’obtention de ton certificat.

➢ Nous offrons également les REER ainsi que les assurances collectives

➢ Aussi, vous avez la possibilité de 5 semaines de vacances, plus les congés fériés annuelles;

➢ Vous préférez un poste temporaire ou sur appel, nous avons des options pour vous.

➢ Tu demeures plus loin ? Pas de problème, on te loge pendant ta semaine de travail et on te donne un montant forfaitaire pour ton transport.



Viens nous montrer tes compétences et faire la différence dans notre équipe.



Tu débute dans le métier? Parfait, nous avons une belle équipe prête à t’accueillir et à te soutenir dans ton évolution, il nous fera plaisir de t’intégrer dans notre programme de parrainage.

Cela t'intéresse? Alors, envoie-nous ton cv en te rendant sur notre site: https://promec.ca/emplois/faire-carriere-chez-promec ou à Michelle Dutil au mdutil@promec.ca