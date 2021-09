PLUSIEURS POSTES - FABRINORD

Tu es à la recherche d’un emploi stimulant ? Tu as à coeur le bien- être des enfants ? Tu veux un travail ayant un impact social? ESPACE Abitibi-Est est à TA recherche. Nous sommes un organisme à but non lucratif, ayant pour mission que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence.