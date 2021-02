PLUSIEURS POSTES- FOURNIER ET FILS- PLAN DE BÉTON DE VAL-D'OR

Un gros camion avec la bétonnière qui tourne, ça t'a toujours impressionné ?

Fournier et Fils a l'emploi pour toi !

Tout ce que t'as besoin, c'est de passion et d'une classe 3.

Tu n'as pas de Classe 3 ? on peut t'aider à l'obtenir et on t'offre la formation pour que tu puisses opérer la bétonnière.

Tu as de l'expérience dans le métier ?

On veut te rencontrer !

Fournier et Fils à plusieurs postes à combler au plan de béton de Val-d'Or, sur un horaire de 5-2.

Pour postuler et plus de détails, vas sur le www.fournier-fils.com section emplois.