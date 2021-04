PLUSIEURS POSTES - J DROLET ET FILS BMR - VAL-D'OR

J Drolet et Fils BMR est à la recherche de plusieurs candidats pour combler des postes à son magasin de Val-d'Or !

VOICI LES POSTES OFFERTS :

Vendeur-vendeuse / Département matériaux

Poste temps plein et temps partiel disponibles

Accueil de la clientèle;

Répondre aux clients qui se présente en magasin ou par téléphone;

Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils éclairés sur les produits ;

Préparer les commandes clients et les bons de commande chez les fournisseurs;

Se tenir au courant des promotions et des circulaires afin de répondre aux questions des clients ;

Participer à l’entretien du département;

Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• La Connaissance des matériaux de construction est un atout, toutefois la formation sur les produits sera donnée en entreprise.

Vendeur-Vendeuse / Département Peinture

Poste temps plein

Accueil de la clientèle;

Répondre aux clients qui se présente en magasin ou par téléphone;

Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils éclairés sur les produits ;

Préparer les mélanges des différents produits pour répondre aux demandes des clients ;

Préparer les commandes clients et les bons de commande chez les fournisseurs;

Se tenir au courant des promotions et des circulaires afin de répondre aux questions des clients ;

Faire le remplissage des tablettes et participer à l’entretien du département ;

Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• L’expérience est un atout, toutefois la formation sur les produits sera donnée en entreprise.

Marchandiseur / étalagiste

Postes temps plein et temps partiel disponibles

Mise en étalage des produits du magasin et remplissage;

Participer à la présentation visuelle, à l’étiquetage et à l'affichage des différentes promotions et des circulaires en magasin;

Organiser les produits du magasin selon les planogrammes et les instructions du gérant;

Participer au montage des démonstrateurs;

Répondre aux clients qui ont besoin d’être orientés dans les allées du magasin;

 Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

 Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• Être rigoureux et avoir le soucis du détail

• Bonne forme physique

Cassier/Caissières

Postes temps plein et temps partiel disponibles

Accueillir les clients qui font leur entrée au magasin;

Répondre aux appels téléphoniques, les transférer ou prendre les messages;

Enregistrer les diverses transactions et percevoir le paiement de la marchandise et des services;

Remettre les divers documents aux clients et emballer la marchandise;

Produire et balancer le rapport de caisse à la fin de chaque quart de travail;

Maintenir l’espace de travail de chaque caisse propre, soigné et rangé;

Collaborer aux opérations de désinfection des paniers en lien avec la prévention de la COVID-19

Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• Capable de mener de front plusieurs tâches à la fois tout en sachant performer sous pression;

• Attitude positive obligatoire

Commis dans la cour à bois

Postes temps plein et temps partiel disponibles

Accompagner et diriger le client dans la cour à bois;

Charger la marchandise dans le véhicule du client en s’assurant de l’exactitude du produit remis et que la quantité remise correspond à la quantité facturée;

Opérer un chariot élévateur, au besoin (suite à la formation adéquate);

Recevoir la marchandise des clients qui se présentent pour un retour, s’assurer du bon état de celle-ci et compléter un document de crédit pour que le client se fasse créditer en magasin ;

Participer aux opérations d'entretien de la cour;

Participer aux opérations de vérification de l’inventaire;

Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• Bonne forme physique

Réceptionniste - Cassier/Caissières

Postes temps plein (saisonnier avec possibilité de temps partiel en basse saison)

Répondre aux appels téléphoniques, les transférer ou prendre les messages;

Faire le classement des factures à archiver ;

Faire les appels pour aviser les clients que leur commande est arrivée ;

Participer aux opérations de la caisse lors des grands achalandages ;

Enregistrer les diverses transactions et percevoir le paiement de la marchandise et des services;

Remettre les divers documents aux clients et emballer la marchandise;

Accueillir les clients qui vont se présenter pour récupérer une commande web ;

Maintenir l’espace de travail propre, soigné et rangé;

Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• Accueil chaleureux et dynamique

Superviseur dans la cour à bois

Postes temps plein avec possibilité d’horaire adapté En collaboration avec le directeur du magasin :

Accompagner et diriger le client dans la cour à bois;

Superviser l’équipe en place et participer activement à la formation des employés;

S’assurer des entreposages adéquats des inventaires;

S’assurer de l’utilisation adéquate et sécuritaire des équipements ;

Inspections et planification des entretiens des équipements ;

Soutien aux opérations générales de la cour et au service à la clientèle;

Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité et de prévention des pertes;

Accomplir les autres tâches demandées et définies en lien avec la nature de l’emploi.

Exigences

• Être très doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe;

• Très bonne connaissance des matériaux de construction

• Formation et cartes pour la conduite de chariot élévateur

• Faire montre d’un leadership positif et d’un esprit d’analyse

• Être orienté vers les résultats et le service aux clients

• Bonne forme physique

Un emploi chez J. Drolet et fils c’est : - Un environnement de travail sain et sécuritaire basé sur le respect des membres de son équipe et de sa clientèle ; - Horaires flexibles pour la conciliation travail-famille tout en étant stable - Conditions salariales concurrentiels - Valorisation des efforts et des résultats - Programme de prix pour les employés - Programme d’assurances collectives - Programme de mise en valeur des années de services - Banque de congés mobiles - Possibilité de prendre part au régime épargne retraite collectif - Remboursement de certains frais (dépendamment des besoins et du poste occupé

Passe-nous voir ce JEUDI 6 MAI entre 9 heures ET 18 Heures avec ton c.v et si tu as les aptitudes pour un poste selon ton expérience , nous t'engagerons sur le champs !

Joins-toi à une équipe dévouée ! pour plus de détails rends toi sur facebook au : https://www.facebook.com/BMRValdOr

ou appel nous (819) 825-7470