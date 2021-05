PLUSIEURS POSTES - M&M NORD OUEST

Fondée en 1937, M &M Nord-Ouest est un distributeur de pièces d'autos et de fournitures minières et industrielles ayant ses places d'affaires à Amos et Radisson!

M&M Nord-Ouest recherche deux étudiants pour l'été au poste de commis-d'entrepôt- Livreur ainsi qu'une personne pour un poste permanent de commis aux pièces à sa division d'Amos.

Vous devez avoir un secondaire 5 et un permis de conduire valide.

Présentez-vous avec votre curriculum vitae chez M&M Nord-Ouest avant le 21 mai au 400 principale sud Amos.