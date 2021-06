PLUSIEURS POSTES - MOTO SPORT DE LA CAPITALE

Le monde du sport motorisé vous passionne!

Moto Sport de la Capitale et Indian Motorcycle sont à la recherche de personnel pour compléter leur équipe.



Vous avez un minimum de connaissance avec les composantes mécanique, un poste de commis aux pièces est pour vous.

Vous avez de l’expérience en mécanique général, on a besoin de vous dans notre atelier mécanique.

Vous aimez bouger et vous êtes du genre à vouloir aider tout le monde, notre poste de journalier-commissionnaire est parfait pour vous.



Nous offrons de belles horaires de travail, un salaire compétitif et d’autres avantages alors venez nous rencontrer dès maintenant ou envoyez votre CV à info@motosportdelacapitale.com

Au plaisir de travailler ensemble!