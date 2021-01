PLUSIEURS POSTES- MRCVO

La MRCVO est un organisme municipal qui compte près de 90 employés et qui couvre la plus vaste partie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle rassemble six municipalités qui forment trois pôles aux atouts distincts. Elle offre un grand éventail de services, tels que l'aménagement du territoire, le développement local et entrepreneurial, la gestion des matières résiduelles, la sécurité incendie, et bien plus encore. Son équipe évolue dans un environnement de travail stable et flexible qui valorise l’échange et la coopération entre les supérieurs immédiats et leurs employés. De nombreux avantages sociaux et programmes sont offerts pour faire vivre ses valeurs au quotidien.

Concours 2021-01 : AGENTE OU AGENT DE COMMUNICATION (Poste temporaire à temps plein pour une durée de deux ans)

Date limite pour postuler : 5 février 2021 à 16 h 30

Concours 2021-05 : Technicienne ou technicien en administration (Poste régulier à temps plein)

Date limite pour postuler : 5 février 2021 à 16 h 30

Concours 2021-06 : MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN (Poste régulier à temps plein)

Date limite pour postuler : n/d

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature en envoyant leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or

42, place Hammond

Val-d’Or (Québec) J9P 3A9

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca

Téléphone : 819 825-7733