PLUSIEURS POSTES- NORBORD INC

Norbord Inc., est un des principaux producteurs internationaux de panneaux à lamelles orientées (OSB) dont les actifs s’élèvent à environ 1,8 milliard de dollars américain, et le siège social est à Toronto. Norbord opère 17 usines au Canada, aux États-Unis et en Europe et compte plus de 2700 employé. Norbord est une compagnie publique canadienne cotée sur les marchés canadien et américain sous le symbole OSB. Pour plus amples information consultez www.norbord.com

Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques intéressées à occuper divers postes pour sa division de

LA SARRE.

Coordonnateur en santé sécurité

Journalier de production

Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Norbord Inc.

Usine La Sarre

210, 9e Avenue Est,

La Sarre, Qc J9Z 2X5

Fax : (819) 333-9504

Courriel : lasarrerh@norbord.com

Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

Industries Norbord inc, souscrit à l’égalité des chances en emploi.