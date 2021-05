PLUSIEURS POSTES - ROYHYDRAULMEC

MÉCANICIENS D’ENGINS DE CHANTIER

MÉCANICIENS MOBILES

SOUDEURS

Royhydraulmec, une entreprise de location de personnel et offrant des services mécaniques miniers et forestiers, recherche des candidats/candidates pour les postes de mécaniciens d'engins de chantier, de mécaniciens mobiles et de soudeurs.

Chez Royhydraulmec, vous serez traité comme un ROI avec un salaire concurrentiel, un programme de bonification, des assurances collectives, un horaire rotatif et après 6 mois d'embauche, si l'opportunité de travailler pour l'un de nos clients se présente, vous pourrez le faire en toute liberté.

Pour plus d’informations sur les postes :

https://www.royhydraulmec.com/carriere

Pour postuler :

Noémie Beauchemin

nbeauchemin@royhydraulmec.com