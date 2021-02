PLUSIEURS POSTES- SANDVIK MINING & ROCK SOLUTIONS

ON EST À LA RECHERCHE DE PLUSIEURS POSITIONS

Sandvik Mining & Rock Solutions est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements et d’outils, de services et de solutions techniues pour l’industrie minière et de la construction.

Livreur / technicien d’entrepôt / Location : Val-d’Or, Québec

RESPONSABILITÉS

• Faire la livraison des produits de forage aux clients

• Traitement des commandes clients et des factures

• Mise à jour et maintenance du système de localisation des entrepôts

• Contrôle de l’inventaire

• Organisation de l’expédition / du transport des équipements / matériels

QUALIFICATIONS

• Doit avoir la capacite de communiquer en anglais

• Permis de conduire valide, classe 5

• Permis d’explosif valide

• Capacité à conduire un chariot élévateur

• Doit être admissible à travailler au Canada

Horaire : 5 jours de travail et 2 jours de congé

Les personnes qualifiées peuvent postuler en ligne à l’adresse www.sandvik.com/careers à l’offre d’emploi Livreur / Technicien d’entrepôt R0020841

Techniciens produits de forage – Location : Nunavut

RESPONSABILITÉS

• Faire les réparations et l’entretien des outils de forage selon les spécifications définies

. • Faire la livraison des produits de forage sur le site des clients.

• Connaissance des produits de forage. • Compléter les rapports d’affutage/ registre.

• Diagnostiquer et fournir des recommandations et des améliorations techniques aux superviseurs.

QUALIFICATIONS

• Doit être bilingue, anglais, français

• Permis de conduire valide, classe 5

• Doit être admissible à travailler au Canada

Les personnes qualifiées peuvent postuler en ligne à l’adresse www.sandvik.com/careers à l’offre Techniciens produits de forage R0020150