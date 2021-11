PLUSIEURS POSTES - SOUDURE DUFER

Soudure Dufer, est présentement en période de recrutement massive pour sa division mine!

Viens nous rencontrer directement à notre bureau de Malartic et profite d’une embauche accélérée! Même pas besoin de cv, tu viens-nous voir, on te rencontre et si tout va bien, on t’embauche sur le champ!

Salaire et avantages sociaux compétitifs!

Les postes offerts pour notre division mine :

- Opérateur(trice) machinerie lourde

- Opérateur(trice) traitement de minerai

- Journalier(ère) usine+concasseur

- Support aux opérations terrains

- Préposé(e) ravitaillement

- Soudeur(euse)

- Soudeur(euse) monteur(euse)

- Mécanicien(ne) de petits équipements mobiles

Tu peux consulter la liste complètes des offres en te rendant directement sur le www.souduredufer.ca/emplois/