PLUSIEURS POSTES - WEST FRASER -DIVISION LA SARRE ( ANCIENNEMENT NORBORD)

West Fraser, Division La Sarre (anciennement Norbord)

5 postes

Norbord devient West Fraser, un géant de l’industrie forestière nord-américaine.

Nous sommes une entreprise multinationale en plein essor exerçant des activités partout aux États-Unis et au Canada, et nous sommes à la recherche de personnes talentueuses qui souhaitent se joindre à notre équipe. Nous proposons un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels comprenant un régime couvrant les soins médicaux, les soins dentaires et les soins de la vue, une assurance vie, un régime d’invalidité de courte et de longue durée, un régime de retraite et un régime d’épargne 401 (k), et des congés.

Nos employés sont au cœur de notre succès et d'une culture d'intégrité. Avec eux, nous continuons à bâtir une entreprise compétitive, rentable et respectueuse de l'environnement. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe en pleine croissance, jetez un œil à nos opportunités actuelles .

Journalier de production

Étudiants pour la production saison estivale

Superviseur des opérations forestière

Contrôleur assurance qualité

Mécanicien industriel

West Fraser

Division La Sarre

210, 9e Avenue Est,

La Sarre, Qc J9Z 2X5

Fax : (819) 333-9504

Courriel : lasarrerh@norbord.com

Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

West Fraser, souscrit à l’égalité des chances en emploi.