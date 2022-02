Préposé à la réparation de matelas de dynamitage - Dumco

PRINCIPALES TÂCHES: Évaluer l'état des matelas;

Réparation des matelas;

Maintenir son endroit de travail propre;

Disposer du matériel désuet aux bons endroits (métal, caoutchouc, etc.);

Opérer de l'équipement lourd tel que: pelle, loader;

Utiliser des outils de serrage (impact, clé, etc.);

Toutes autres tâches demandées par son contremaître de la mine; PROFIL RECHERCHÉ: Nous recherchons des candidats qui souhaitent détenir une expérience de travail dans un environnement multiculturel;

Détenir une forte capacité à communiquer;

Doit respecter les règles de santé et sécurité au travail;

Bonne forme physique, dynamique, ponctuel, assidu, autonome et polyvalent;