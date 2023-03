Préposé(e) à l'entretien des aires publiques - Quality Inn & Suites - Val d'Or

Vous habitez à Val-d'Or ou tout près et êtes à la recherche d'une carrière où vous serez appelé à faire une réelle différence dans la vie des autres?

Nous recherchons actuellement une personne qui assurera l'entretien des accès à l'hôtel en les libérant de la neige ou autres débris, qui videra les poubelles, qui soutiendra les préposés aux chambres, qui est empathique, passionnée et qui a à cœur le bien être des gens.

Apportez nous votre CV !

Bienvenue aux étudiants et aux 50 ans et plus.

Type d'emploi :

Temps partiel, Permanent

Heures à temps partiel : 20 - 35 par semaine

Salaire : à partir de 18,90$ par heure

Avantages :

Assurance Maladie Complémentaire

Réductions Tarifaires

REER Collectif

Stationnement sur place

Horaires de travail :

Quart de jour

Quart du matin

Types de paie supplémentaire :

Heures supplémentaires majorées

Pourboires

Primes

Mesures COVID-19: Nous suivons les consignes du gouvernement.

Question(s) de présélection:

Est-ce que vous habitez déjà au Canada?

Expérience:

Une formation vous sera fournie sur place

Lieu du poste :

En présentiel

Exigences

Ce poste demande une bonne forme physique et de l'endurance.

Prenez note que nous n'importons pas de main d'œuvre à ce moment.

Flexibilité Linguistique :

Anglais non requis

Français non requis

POUR POSTULER:

https://www.hotelleriejobs.com/fr/job/prepose-a-l-entretien-des-aires-publiques-quality-inn-suites-val-d-or-val-d-or