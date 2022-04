Préposé(e) au camion à corbeille - MRC de La Vallée-de-l'Or - Val d'Or

RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la coordonnatrice de la collecte des matières résiduelles, la préposée ou le préposé au camion à corbeilles devra :

Organiser et effectuer le service quotidien de collecte des corbeilles des parcs et espaces publics selon les itinéraires de ramassage et les consignes spéciales;

Effectuer la collecte des matières résiduelles dans les rues étroites du territoire ainsi qu’aux endroits désignés par sa supérieure;

Laisser l'endroit propre après la collecte afin d'assurer un service de qualité à la population et ainsi aider à préserver l'environnement;

Laver le camion;

Procéder au nettoyage intérieur du garage de son port d’attache ou des autres ports d’attache;

Porter les équipements de sécurité fournis;

Transporter les conteneurs frontaux;

Effectuer des réparations mineures sur les conteneurs frontaux au besoin;

Réparer les bacs 360 litres endommagés lors de la collecte des matières résiduelles à la demande de sa supérieure;

Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la MRC, soit l’approche client, l’esprit d’équipe, l’innovation et la qualité de vie;

Effectuer toute autre tâche désignée par sa supérieure.



PROFIL RECHERCHÉ

Détenir un permis de conduire classe 5;

Aimer travailler au public, être poli(e) et courtois(e);

Être responsable et ponctuel(le);

Être particulièrement sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les véhicules pour en aviser immédiatement sa supérieure;

Une connaissance pratique des techniques reliées à l’entretien général des équipements est un atout.

NOS AVANTAGES SOCIAUX

Assurance collective

REER collectif

Congés de maladie

Horaire de jour du lundi au vendredi

Programme de remboursement des frais liés à l’entraînement physique

Le salaire horaire d’embauche est de 19,79 $.

Et bien plus encore!

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Concours 2022-48 : Préposée ou préposé au camion à corbeilles

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or

42, place Hammond

Val-d’Or (Québec) J9P 3A9

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca

Téléphone : 819 825-7733