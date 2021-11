PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MRC de La Vallée-de-l'Or

RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la coordonnatrice de la collecte des matières résiduelles, la préposée ou le préposé à la collecte des matières résiduelles devra :

• Collecter les matières résiduelles disposées le long des routes, des rues et des trottoirs et les charger dans une benne de camion;

• Laisser l'endroit propre après la collecte afin d'assurer un service de qualité à la population et ainsi aider à préserver l'environnement;

• Respecter les règles de sécurité strictes en tout temps;

• Laver le camion;

• Procéder au nettoyage intérieur du garage de son port d’attache sur demande de sa supérieure;

• Porter les équipements de sécurité fournis par l’employeur;

• Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la MRC, soit l’approche client, l’esprit d’équipe, l’innovation et la qualité de vie;

• Effectuer toute autre tâche désignée par sa supérieure.

PROFIL RECHERCHÉ

• Être en très bonne condition physique;

• Être prête ou prêt à travailler en toute saison malgré les intempéries;

• Être disponible à faire du temps supplémentaire;

• Aimer travailler au public;

• Être responsable;

• Posséder les qualités suivantes : politesse, courtoisie et ponctualité.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX

• Le salaire horaire d’embauche est de 19,50 $`;

• Horaire de jour du lundi au vendredi;

• Assurance collective;

• REER collectif;

• Congés de maladie;

• Programme de remboursement des frais liés à l'entrainement physique;

• Les conditions de travail sont en conformité avec la convention collective des employés de la collecte de la MRC de La Vallée-de-l’Or;

• Et bien plus encore!

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum vitae au plus tard le 3 décembre 2021 à 16 h 30 à l’adresse suivante :

Concours 2021-91 : Préposée ou préposé à la collecte des matières résiduelles

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or

42, place Hammond

Val-d’Or (Québec) J9P 3A9

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca

Téléphone : 819 825-7733

