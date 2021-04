PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ - MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR La MRCVO est un organisme municipal qui compte près de 90 employés et qui couvre la plus vaste partie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle rassemble six municipalités qui forment trois pôles aux atouts distincts. Elle offre un grand éventail de services, tels que l'aménagement du territoire, le développement local et entrepreneurial, la gestion des matières résiduelles, la sécurité incendie, et bien plus encore. Son équipe évolue dans un environnement de travail stable et flexible qui valorise l’échange et la coopération entre les supérieurs immédiats et leurs employés. De nombreux avantages sociaux et programmes sont offerts pour faire vivre ses valeurs au quotidien.

OFFRE D'EMPLOI

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ

( 2 postes temporaires à temps partiel pour la saison estivale)

RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc, la préposée ou le préposé devra :

• Répondre aux questions des usagers de l’enviroparc;

• Exercer un contrôle sur la nature et la provenance de toutes les matières résiduelles acheminées au site et orienter les usagers;

• Exercer un contrôle sur la présence de matières radioactives dans les matières résiduelles contenues dans les camions;

• Gérer la disposition des matières recueillies;

• Faire la facturation manuellement et/ou électroniquement, remplir différents formulaires et compiler certaines statistiques;

• Assurer la propreté intérieure et extérieure des lieux de travail;

• Entretenir et déneiger le site de l’écocentre et la balance;

• Emballer sur des palettes des ordinateurs, des télévisions et autres produits électroniques;

• Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la MRC, soit l’approche client, l’esprit d’équipe, l’innovation et la qualité de vie;

• Effectuer toute autre tâche désignée par sa supérieure.

PROFIL RECHERCHÉ

• Être en bonne condition physique;

• Aimer travailler au public, être poli(e) et courtois(e);

• Être responsable et ponctuel(le);

• Avoir une connaissance de base en informatique (ex. : Outlook);

• Détenir un permis de conduire classe 5;

• Être disponible à travailler les fins de semaine.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum vitae au plus tard le 19 avril 2021 à 16 h 30 à l’adresse suivante :

Concours 2021-26 : Préposée ou préposé Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 42, place Hammond Val-d’Or (Québec) J9P 3A9 Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca Téléphone : 819 825-7733