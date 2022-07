Réceptionniste pour le département du service - Gauthier Marine - Val d'Or

BARBIN SPORT-GAUTHIER MARINE EMBAUCHE!

IL RESTE UN SEUL POSTE À COMBLER, CELUI DE RÉCEPTIONNISTE POUR LE DÉPARTEMENT DU SERVICE.

UN EMPLOI QUI VA TE PERMETTRE D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES EN MÉCANIQUE RÉCRÉATIVE ET EN SERVICE À LA CLIENTÈLE.

NOUS OFFRONS DES ASSURANCES COLLECTIVES, UN SALAIRE PLUS QUE COMPÉTITIF ET SURTOUT UNE SUPERBE AMBIANCE DE TRAVAIL AVEC UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS ET DES PATRONS COMPRÉHENSIFS.

ENVOIE TON CV A JONATHAN@BARBINSPORT.COM