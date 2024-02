Représentant(e) en santé et sécurité - Dumco - Malartic

REPRÉSENTANT(E) EN SANTÉ ET SÉCURITE

Description du poste

La principale fonction du représentant santé/sécurité est d'accompagner sur le terrain les gestionnaires et les travailleurs dans l'identification, la correction et le contrôle des risques lié à l'environnement. Pour ce faire, il s'impliquera dans la réalisation d'audits, d'enquête et d'analyse d'accident et d'évaluation des risques puis en communiquera les résultats aux personnes clés.

Responsabilités

Planifier, coordonner et participer aux inspections des lieux de travail.

Communiquer de l'information sur la sécurité du travail et la prévention des accidents aux groupes d'employés concernés.

Faire les tournées d'inspections préventives.

Évaluer les risques présents dans l'environnement.

Coacher et supporter activement les superviseurs dans la mise en place de mesures correctives.

Vérifier le respect des règles et procédures SST et communiquer aux personnes clés tout manquement.

Participer à l'animation du comité en santé et sécurité.

Faire des interventions de sensibilisation auprès des travailleurs et gestionnaires.

Participer à la mise à jour/élaboration du programme de prévention.

Exigences du poste

1 à 2 années d'expériences pertinentes dans un domaine similaire.

Expérience de travail sur divers chantier.

Aptitudes en gestion, communication et résolution de problème.

Être capable d'ajuster ses priorités en fonction de ceux de l'opérations.

Permis de conduire valide.

Permis d'explosif valide.