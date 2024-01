Responsable de création numérique & assistant(e) vente-marketing - Plastique G Plus - Rouyn-Noranda

Tu aimes créer des contenus numériques?

Tu te débrouilles bien avec les réseaux sociaux et tu n’as pas peur de travailler avec des dinosaures?

TON RÔLE

Tu auras la responsabilité de faire rayonner l'entreprise en développant du contenu numérique afin d'appuyer le département des ventes.

Tu participeras au développement de la stratégie marketing et participeras à la mise en oeuvre des activités qui en découlent.

RESPONSABILITÉS

•Générer des contenus attrayants et professionnels pour différents canaux de diffusion afin d’assurer une expérience client de premier plan.

•Répondre de façon stratégique et innovante aux divers besoins dec ommunication de l’organisation.

•Organiser et/ou participer à différents évènements locaux et internationaux (Convention,séminaire,foirescommerciales,etc).

•Développer des contenus pour les médias sociaux et pour les plateformes numériques (siteWeb).

•Concevoir diverses présentations,brochures,catalogues numériques,etc.



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

•Détenir une formation et/ou expérience en marketing, graphisme et/ou montagevidéo.

•Avoir des compétences en photographie

•Expérience de la suite Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere et Lightroom

•Avoir une excellente communication orale et écrite en français et en anglais afin de faciliter les communications à l'international

•Faire preuve d'une grande autonomie et de rigueur.

•Avoir un intérêt pour la vente et le marketing.



LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR G+

•Salaire horaire de 29.74 $ et + selon expérience;

•Poste à temps plein de 32 à 40 heures par semaine (flexibilité pour toi si ça ne te tente pas de travailler vendredi pm ☺;

•Deux semaines de vacances annuelles à l’embauche + une semaine de congés payés à Noël + une semaine par année en congés maladies monnayables

•une assurance collective payée à 60% par l’employeur, un programme d’aide aux employés, une participation de l’employeur à la FTQ, et plus encore;

•Activités sociales diverses.

Pour postuler: rh@plastiquesgplus.com

Seules les personnes retenues seton rejointes