Responsable de la comptabilité - Poirier Chrysler Rouyn-Noranda

Tes journées ressembleront à quoi?

Tu seras la personne de référence pour tout ce qui touche à la comptabilité de notre belle entreprise.

Tu seras responsable des comptes payables et recevables de l’entreprise et de faire toutes les écritures comptables en découlant.

Tu devras également t’assurer du processus de paie des employés et des avantages sociaux, un rôle très important chez nous.

En plus de faire la gestion de la petite caisse, tu devras t’assurer de faire la conciliation bancaire de l’entreprise.

De plus, tu seras en lien direct avec le comptable de l’entreprise afin de lui fournir les informations pertinentes.

Enfin, tu devras élaborer différents rapports et procéder à des analyses diverses, selon les besoins de l’entreprise.

En résumé, tu seras notre personne de confiance pour tout ce qui touche à la comptabilité.



Le défi t’intéresse? Continue ta lecture pour t’assurer que tu es la personne que l’on recherche.Oh oui, c’est à toi que l’on s’adresse!

Car tu possèdes les qualifications et aptitudes suivantes :

Un diplôme d’études te permettant d’être efficace rapidement, par exemple : technique en comptabilité de gestion, certificat universitaire ou baccalauréat dans une discipline pertinente;

Assez d’expérience pour pouvoir être autonome rapidement;

Toute autre combinaison de diplômes et d’expériences jugées pertinentes sera considérée;

Une forte capacité au travail d’équipe;

Le désir d’apprendre avec notre équipe;

La rigueur nécessaire à l’exécution de tâches comptables;

Le désir d’intégrer une équipe enjouée et dynamique.

J’y gagne quoi?

Accès à un régime d’assurances collectives et au prélèvement automatique pour la participation à un REER;

Un milieu de vie chaleureux, bienveillant et dynamique;

Accès à un programme de motivation, de bien-être et de développement personnel et professionnel et beaucoup d’entraide entre les membres de l’équipe;

Une entreprise soucieuse de la conciliation travail-famille-vie personnelle;

Un comité social vraiment impliqué;

La possibilité d’avoir des taux préférentiels sur des véhicules neufs;

Le salaire sera négocié selon les qualifications et l’expérience du candidat;

Parlons enfin de Poirier Chrysler

Entreprise familiale de 4 e génération, nous sommes une équipe compétente et expérimentée en matière de vente automobile neuve ou usagée. Faisant partie du plus grand regroupement automobile en Abitibi-Témiscamingue, Poirier Chrysler mise sur un excellent service à la clientèle. Pour ce faire, nous portons une grande attention à l’expérience que vivent nos employés alors qu’ils travaillent à nos côtés : un milieu où la collaboration et le travail d’équipe vont de pair avec plaisir et dynamisme. Viens nous aider à faire de Poirier Chrysler une entreprise dynamique. Ton Poirier, ton emploi!

Envoie ton C.V. au ppoirier@poirierchrysler.com. Si tu nous envoies ton CV avant le 22 avril 2022 à 16h en mentionnant le nom du poste convoité, on s’engage à analyser sérieusement ta candidature.