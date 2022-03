Responsable du transport scolaire - Autobus Maheux Val d'Or et Malartic

Autobus Maheux est à la recherche d’un responsable ou d’une responsable du transport scolaire, pour compléter sa formidable équipe à sa division de Val-d’Or et Malartic. Le candidat ou candidate doit avoir de l’expérience en gestion et en logistique. Nous recherchons une personne d’équipe, rigoureuse et orientée sur la qualité et la sécurité des services.

Pour l’offre complète visitez https://autobusmaheux.qc.ca/recrutement/ ou contacter nous au 1-855-374-6060

Joignez-vous à notre équipe !