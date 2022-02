Responsable en Santé Sécurité - West Fraser

West Fraser usine de La Sarre est à la recherche d'une personne dynamique, orientée vers l'action pour promouvoir sa culture d'excellence en santé-sécurité. Sous la supervision de la Surintendante RHSST, le responsable santé-sécurité joue un rôle stratégique dans le développement et la promotion d’une culture de prise en charge de la santé et de la sécurité. Il est responsable de l’ensemble du système de gestion de la santé et sécurité au travail, incluant le programme de formation. Ses fonctions et ses responsabilités comprennent sans s'y limiter :

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

Travail en collaboration avec l’équipe de direction sur les orientations, plans d’action et objectifs en santé sécurité, afin d’atteindre le niveau de classe mondiale en santé et sécurité

Participe à l’identification et l’évaluation des risques, maintient et/ou développe et s’assurer de la mise en place des politiques, programmes et procédures en santé-sécurité

Coordonne, évalue les besoins et s’occupe des formations reliées à la santé et sécurité

Coacher et supporter les superviseurs dans la réalisation des activités de prévention

Participer aux analyses et enquêtes d'accidents

Travailler en collaboration avec le comité de santé sécurité et la partie syndicale et patronale

Vérifier et évaluer l’application des programmes de prévention et des méthodes de travail sécuritaires

Supporter l’avancement des projets en lien avec la santé-sécurité

Participer à la mise en place et faire le suivi des indicateurs de performance en santé-sécurité

Participer et collaborer avec les responsables de santé sécurité des autres usines à l'implantation des bonnes pratiques de gestion de la santé sécurité chez West Fraser

PROFIL RECHERCHÉ

Diplôme d'études universitaires de premier cycle (BAC), ou un DEC

Bilingue anglais et français parlé et écrit est requis

Contrôle bien la suite Office (Word, Excel, Outlook et Power Point) et facilité avec l'apprentissage de logiciels informatiques

Expérience en santé sécurité sera un atout

Compétences recherchées :

Excellent communicateur

Bonne capacité d'influence

Orienté vers les résultats et l'action

Avoir un bon esprit d’équipe

Bonne capacité d'adaptation

Autonome

Bonne capacité d’apprendre

Vous n’avez pas d’expérience en santé sécurité, mais vous avez un BAC ou un DEC, vous avez les compétences recherchées, et vous êtes motivé à avoir un beau défi de carrière, West Fraser offrira la formation en milieu de travail.

Nous offrons un salaire et des avantages sociaux concurrentiels ainsi qu'un plan de développement de carrière

Les personnes intéressées par ce défi peuvent soumettre leur candidature en toute confidentialité avant le 29 octobre 2021 à :

West Fraser

Usine La Sarre

210, 9e Avenue Est,

La Sarre, Qc J9Z 2X5

Fax : (819) 333-9504

Courriel : lasarrerh@westfraser.com

Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

West Fraser souscrit à l’égalité des chances en emploi.