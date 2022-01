Routier longue distance TJL - Kepa Transport

RÉSUMÉ DE LA FONCTION ET DES RESPONSABILITÉS :

Relevant du Coordonnateur des opérations, le professionnel de la route effectue le transport de remorques 53 pieds fermées (dry ou refeer) avec un Kenworth automatisé, pendant au moins 5 jours d’affilés. Il s’assure de respecter les heures de rendez-vous, de respecter la loi 430 et d’avoir une conduite professionnelle, sécuritaire et exemplaire, en tout temps.

Les départs se font à partir de notre terminal basé à Val-d’Or, vers la grande région de Montréal, la grande région de Toronto ou vers l’Abitibi-Témiscamingue.

Le professionnel de la route n’effectue pas de manutention, ne charge pas les remorques et ne les décharge pas.



SALAIRE ET AVANTAGE SOCIAUX

Rémunération payé au miles et à l’heure lors de période d’attente, ‘’pick-up et drop’’.

Assurances collectives (vie, salaire, médicale, visuelle, dentaire) après 60 jours;

6 jours de congés maladie flottants par année, monnayables si non-utilisés;

Camions Kenworth T680 & T880, changés aux 4 ans, tout équipés (bed, wabasto, inverter, frigidaire).

Assistance mécanique 24h;

Uniforme fournis;



EXIGENCES NÉCÉSSAIRES

Expérience d’au moins deux ans en conduite de camions;

Expérience et connaissance des régions de Montréal et/ou Toronto;

Dossier de conduite impeccable;

Capacité à rouler 2200 milles et plus par semaine.

Capacité à conduire la nuit;

Faites parvenir votre candidature à : recrutement@kepatransport.com