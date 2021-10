SOUDEURS - ADSR

SOUDEURS

Centre d’expertises minières et forestières qui oeuvre tant au Canada qu’à l’International, ASDR est une entreprise offrant une large gamme de services complémentaires se regroupant en plusieurs divisions : Services corporatifs, Gestion de projets, Ingénierie, Fabrication, Services industriels et Traitement des eaux, en plus d’opérer ses propres bureaux au Maroc et au Pérou.

Inspirés par des valeurs de solidarité et de respect, nous offrons à nos employés un milieu de travail convivial et stimulant.



DESCRIPTION DU POSTE

À titre de soudeur chez ASDR, vous serez au coeur des activités de production de l’atelier que ce soit pour des postes permanents, temporaires à temps plein ou à temps partiel, pour travailler en chantier ou pour des arrêts planifiés, nous avons besoin de toi.



PRINCIPALES TÂCHES

• Effectuer des travaux de soudure d’acier selon différents procédés pour fabriquer, réparer, modifier et installer diverses pièces reliées aux équipements miniers, forestiers et/ou industriels;

• Effectuer de la soudure Flux Core, MIG/MAG;

• Nettoyer, préparer et assembler toutes pièces de métaux ou alliage réguliers et spéciaux;

• Fabriquer des gabarits pour la soudure de pièces uniques ou en série;

• Interpréter des dessins de fabrication et élaborer des croquis et des projets de soudage;

• Soudure générale;

• Toutes autres tâches connexes.

1. PROFIL DE COMPÉTENCES DE L’EMPLOI A. CONNAISSANCES (Savoirs)

• Maintenir les normes et les pratiques du métier.



B. HABILETÉS (Savoir-faire)

• Bonnes habiletés et dextérité manuelle à manipuler et réparer diverses composantes;

• Capacité à détecter un problème ou une défectuosité et de le résoudre;

• Maintenir des relations de bonne entente avec les clients ou toute autre personne aux affaires de l’entreprise.



C. ATTITUDES ET APTITUDES (Savoir-être) Attitudes Aptitudes

• Discipliné, réfléchis, rigoureux, respectueux des normes, méthodes et procédures;

• Sens éthique élevé;

• Honnêteté, intégrité, crédibilité, collaboration.

• Communication;

• Autonomie;

• Sens des responsabilités;

• Travail d’équipe;

• Débrouillardise.



2. EXIGENCES DE L’EMPLOI

• DEP en soudure;

• Posséder 3 années d’expérience dans un poste similaire;

• Détenir la carte CWB sera considéré comme un atout. 3. CONDITIONS DE TRAVAIL (poste permanent)

• Poste permanent;

• 40 heures / semaine;

• Salaire à déterminer selon les qualifications;

• Admissible à l’assurance et REER collectif;

• Entrée en fonction – Immédiatement.

ASDR souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à rh@asdr.ca.

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste.

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.