SOUTIEN ADMINISTRATIF ET AUX COMMUNICATIONS- ESPACE ABITIBI-EST

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET AUX COMMUNICATIONS

Tu es à la recherche d’un emploi stimulant ? Tu as à cœur le bien- être des enfants ? Tu veux une job ayant un impact social? ESPACE Abitibi-Est est à TA recherche. Nous sommes un organisme à but non lucratif, ayant pour mission que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence.

Fonctions :

Création et distribution des infolettres trimestrielles ;

Mise à jour de la page Facebook et du site Internet ;

Assurer un soutien à la coordonnatrice en administration (rédiger les rapports nécessaires à la fin d’année financière, préparer les documents pour la vérification comptable) ;

Participer aux réunions d’équipe ;

Participer à la réalisation des activités de l’organisme (Journée nationale des enfants, Semaine Québécoise des Familles, auto-financement, sensibilisation, projets, etc.) ;

Être responsable et s’impliquer dans les comités de travail au sein de la Collective ;

Assumer toute autre tâche connexe.

Exigences :

Être disponible pour suivre la formation de base et la formation préscolaire ;

Avoir une bonne maîtrise du français écrit et oral ;

Avoir des connaissances informatiques afin de maîtriser : la suite Office, Prezi, Canva, Cyberimpact, la plateforme Web de l’organisme, etc. ;

Avoir une bonne capacité d’adaptation et des aptitudes à travailler en équipe.

Conditions de travail :

Salaire : conditions de travail concurrentielles ;

Nombre d’heures par semaine : 28 à 32 heures (à discuter) ;

Entrée en fonction : 15 février.

Faites parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention du comité de sélection à :

ESPACE Abitibi-Est 169, Avenue Perrault, Local 18 Val d’Or, Québec, J9P 2H1

courriel : espace.ae@tlb.sympatico.ca

Téléphone : (819) 824-3572

Télécopieur : (819) 824-6450