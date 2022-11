Superviseur opérations - usine - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant d’usine, le superviseur opérations est responsable de planifier, organiser, superviser et contrôler les opérations de traitement de minerai de l’usine Sigma.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Coordonner et superviser les activités de son secteur.

• Organiser les travaux dans le respect des procédures, des bonnes pratiques et de la réglementation applicable afin d’offrir un milieu de travail sécuritaire et efficace à son équipe.

• Travailler en collaboration avec les autres départements de son secteur.

• Collaborer avec les différents consultants impliqués dans les projets concernant l’usine.

• Participer au recrutement des postes d’opérateurs.

• Participer activement aux différentes réunions (sécurité, direction, planification, coordination, etc.) et apporter une contribution positive.

• Approuver les dépenses soumises par les différents intervenants de son service.

• Résoudre des problèmes reliés à son secteur d’activité et recommander des mesures dans le but d’améliorer la productivité de son service.

• Gérer le personnel, évaluer le rendement et voir au développement des employés.

• Participer à la planification et aux travaux d’entretien lors d’arrêts de production.

• Tenir des registres d’information sur la production et rédiger des rapports.

• Assurer une bonne gestion des coûts d’opération.

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Détenir un diplôme d’études professionnelles en traitement de minerai ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience en supervision

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Facilité à diriger des groupes de travail

• Capacité d’exercer un leadership positif, d’influence et de mobilisation

• Habiletés de communication

• Gestion des priorités

• Orienté sur les résultats

• Gérer la performance

• Capacité à gérer le stress

• Rigueur

• Bonne organisation de travail

Horaire: 7-7, 12 heures par jour, de jour

Date limite pour postuler : 18 novembre 2022

Pour postuler : https://can63.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1291

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.