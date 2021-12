Surintendant(e) des pièces - Babin Sport Gauthier Marine

Principales fonctions:



- Gestion de l’inventaire;

- Supervision de l’équipe des commis aux pièces;

- Supervision du département des pièces et réception;

- Supervision de la boutique;

- Travailler en collaboration avec l’équipe mécanique;

- Participer au meeting de l’équipe de gestion;

- Assurer un service à la clientèle de qualité.



Exigences:

- Être bilingue;

- Aptitude en ressources humaines;

- Démontrer un intérêt pour le domaine ;

- Faire preuve de débrouillardise et avoir des habiletés manuelles ;

- Être ordonné, professionnel et avoir le souci du détail ;

- Facilité de communication avec la clientèle et avec une équipe de travail ;

- Avoir du leadership et une attitude positive;

- Avoir une base de mécanique du domaine récréatif ou automobile.



Lieu de travail : 1095, rue de l’Escale, Val-d’Or

Horaire : Lundi au vendredi

Salaire et avantage concurrentiels avec possibilité de boni au rendement

Statut de l’emploi: Permanent / Temps plein

Date de début : Dès que possible

Pour postuler :Jean Francois Bourcier au jfbourcier@barbinsport.com