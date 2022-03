Surintendant ingénierie #2022-33 - Eldorado Gold Québec Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du directeur des services techniques, le surintendant ingénierie est responsable de superviser l’ensemble des travaux d’ingénierie de la mine. Il apporte son expertise dans tous les dossiers d’ingénierie minière à l’aide d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens, laquelle relève de sa supervision directe, et/ou de consultants externes qu’il supervise également.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Organiser, superviser, former et effectuer l’évaluation du rendement des employés

• Coordonner l’ensemble des activités du département de l’ingénierie notamment la planification minière (long terme et court terme), la mécanique des roches, la ventilation, l’arpentage et le forage-sautage.

• Collaborer aux dossiers connexes à l’exploitation minière tel que le respect des normes environnementales, de santé-sécurité et le maintien de bonnes relations de travail.

• Établir et administrer le budget du département ingénierie et participer à la mise à jour du modèle financier de l’opération.

• Veiller à ce que l’opération atteigne ses objectifs de production et de développement dans le respect du budget.

• S’impliquer dans les diverses études reliées au plan minier (Life-of-Mine) et à la stratégie long terme de l’entreprise.

• Assurer la gestion et la supervision du personnel du département d’ingénierie.

• Participer à la gestion de l’entreprise avec les autres surintendants et la direction.

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un diplôme universitaire en génie minier

• Membre actif de l’Ordre des Ingénieurs du Québec

• Détenir de 8 à 10 années d'expérience en ingénierie, dont minimum 3 à 5 ans dans un poste de gestion

• Avoir de l’expérience dans les différents champs du génie minier (ventilation, contrôle de terrain, planification court, moyen et long terme, forage/sautage)

• Bilinguisme essentiel

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Faire montre de courage de gestion

• Facilité à diriger des groupes de travail

• Coacher efficacement en délégation et suivi

• Capacité d’exercer un leadership positif avec tous les employés de l’entreprise

• Souci du détail et rigueur

• Avoir une bonne capacité de résolution de problèmes

• Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress

• Autonomie

• Responsable sur les plans santé et sécurité

• Axé sur l’amélioration continue et la planification stratégique

Horaire: 5/2/4/3 ou 4/3

Date limite pour postuler: 31 mars 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’informations ou pour postuler : https://can61e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1031